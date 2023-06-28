ua ru
Ср, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Решать вопрос о переименовании Запорожья будут жители города, - Нацкомиссия

Новина українською →
Среда 28 июня 2023 16:14
Решать вопрос о переименовании Запорожья будут жители города, - Нацкомиссия Фото: решать вопрос о переименовании Запорожья будут жители города (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Нацкомиссия по стандартам государственного языка решила оставить вопрос о переименовании Запорожья на усмотрение жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию представителей Нацкомиссии.

"Члены комиссии совместно с рабочей группой решили отнести этот вопрос (переименование Запорожья - ред.) к третьей группе, а именно на усмотрение граждан и жителей этого славного города. И только они могут решать, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого решить, каким будет название", - отметила член Нацкомиссии Ольга Новикова.

Она рассказала, что предпосылкой для обсуждений переименования областного центра послужили обращения, в том числе от жителей города, с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" на "Запорожжя".

"Позиция комиссии состоит в том, что и то и то название мы считаем правильным, они отвечают нормам украинского литературного языка", - уточнила Новикова.

В свою очередь глава Нацкомиссии Владимир Мозгунов подчеркнул, что решение органа носят только рекомендательный характер и он не может переименовать населенные пункты.

Что предшествовало

Напомним, вчера Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть переименование Запорожья.

После этого языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к министру образования и науки Оксену Лисовому с призывом отменить такое решение Нацкомиссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье
NEWS
Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
DAILY
Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы