Все решается за сутки. Как оформить уход за родственником в условиях эвакуации

Родственники, эвакуируясь на безопасную территорию, могут оформить социальный уход, например, за своей слабой бабушкой, которую вывезли в тыловую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики .

"И услугу стационарного ухода, и любую другую социальную услугу в период военного положения можно получить по месту обращения, независимо от зарегистрированного или задекларированного места жительства", - говорится в сообщении.

В частности, упрощенный механизм предоставления социальных услуг экстренно разработан Минсоцполитики, действует с апреля.

"В условиях военного времени все решается в течение одних суток. Эвакуированного с опасной территории человека, потерявшего умение к самообслуживанию, примут на уход в социальное учреждение только по его заявлению или заявлению сопровождающего его человека", - говорят в ведомстве.

Оформление медицинской карты, перевод пенсии, получение справки о доходах, восстановление документов, удостоверяющих личность, теперь возложено на поставщика социальных услуг, если местные органы власти делегировали ему такие полномочия.

"Главное в кризисной ситуации - как можно скорее начать оказание помощи, чтобы человек в кратчайшие сроки получил крышу над головой, одежду, питание, транспортные, консультационные услуги, психологическую поддержку, уход", - добавили в Минсоцполитики.