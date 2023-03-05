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Решили забрасывать все телами. Оккупант пожаловался другу на отношение командования (перехвата)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 марта 2023 19:28
Решили забрасывать все телами. Оккупант пожаловался другу на отношение командования (перехвата) Фото: оккупант пожаловался другу на отношение командования (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный из Донецкого направления пожаловался в телефонном разговоре с товарищем на свое командование. Он рассказал, что оно относится к подчиненным, как к расходному материалу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Он рассказал, что командование пытается пополнить ряды окупантов с помощью недавно мобилизованных россиян. Кроме этого, он выразил возмущение кадровыми перестановками в подразделении.

"Взяли и размолотили слаженное подразделение. Ну, в принципе то, чем они и занимались, размолотить полностью в хлам боевые подразделения", - сказал он.

По его словам, российское командование использует солдат в качестве мяса и планирует забрасывать ими поле боя. В разговоре он посетовал, что россияне сами же пытаются разбить свои войска, однако он не понимает, зачем это.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Луганской области оккупационные власти продолжают оказывать давление на местное население. В частности, в населенных пунктах Сватовского района захватчики отключили банкоматы, обязав жителей получать соцвыплаты из рук.

Также ранее мы писали, что россияне выплачивают "пенсии" и другие "соцвыплаты" на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.

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