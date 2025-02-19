Для решения жилищного вопроса украинцев государство работает в четырех направлениях, - Шуляк

ЕС требует от Украины отменить действующий жилищный кодекс и запустить взамен новую жилищную политику, которая будет эффективно решать жилищные вопросы граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Законодательной предпосылкой реформы должно стать принятие законопроекта №12377, который парламент обязан провести через сессионный зал до конца текущего года.

При этом она отметила, что процесс реформирования уже начался. Так, в конце 2024 года был принят закон 4080-IX, который предусматривает проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости, которую потенциально можно будет использовать для жилищных нужд граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Главы общин сейчас входят в практическую плоскость ее проведения. Жилье, которое идентифицируют как возможное для проживания ВПЛ, переселенцы смогут брать в льготную аренду. По итогам такой инвентаризации в виде интерактивной карты создадут информационную базу объектов недвижимого имущества, пригодных для проживания. Важно посмотреть, что можно достроить, использовать или как социальное, или как муниципальное жилье. Потому что огромные проблемы с шестью миллионами внутренне перемещенных лиц, которым нужно помогать решать жилищный вопрос", - пояснила Шуляк.

Второй составляющей реформы, по ее словам, является уже непосредственно формирование законодательной базы, которая отменяет действующий жилищный кодекс, разработанный еще в советское время, то есть, невероятно устаревший. Из-за этого он абсолютно не решает проблемы тех граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и десятилетиями стоят для этого в квартирных очередях.

Первые шаги для этого уже сделаны - подготовлен и зарегистрирован рамочный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики", который очерчивает курс будущей реформы и главные аспекты ее проведения.

"Суть реформы в том, чтобы создать и дать гражданам простые и эффективные механизмы, которые они смогут использовать для решения жилищных вопросов. Так, будет, например, создан фонд социального жилья, которое можно будет брать в социальную аренду, реальные и некоторые финансово-кредитные механизмы, которыми можно будет пользоваться для того, чтобы купить собственное жилье, служебное жилье", - отметила глава комитета градостроительства.

При этом, она подчеркнула - принятие этого законопроекта Верховной Радой обязательно, поскольку это является условием выполнения Украиной условий программы The Ukraine Facility, по которой государство получает от ЕС финансовую помощь на нужды восстановления. Речь идет о сумме в 50 млрд евро и для их получения Украина должна выполнить более 150 индикаторов. Один из которых, пояснила Шуляк, реформирование жилищной сферы и создание новой жилищной политики.

В то же время, она отметила, что европейские партнеры уже сотрудничают с Украиной, не дожидаясь принятия законодательства по жилищной политике. Так, некоторые из них уже помогают общинам развивать жилищные проекты в регионах.

Например, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) по строительству социального жилья. Речь идет о гранте и кредите суммарно на 400 миллионов евро, за которые планируется построить более шести тысяч квартир. Социальное жилье будет предоставляться трудоустроенным украинцам с зарплатой не ниже средней. Также местные власти смогут передавать 20-30% квартир в аренду специалистам, которые нужны региону, по собственным критериям.

Третий важный компонент решения жилищных проблем украинцев, который уже действует - программа "єВідновлення". В частности, недавно начал действовать закон о приоритетном праве внутренне перемещенных лиц получать компенсацию за разрушенное жилье и, соответственно, получать средства на приобретение нового. Так, в ближайшие дни более 60 первых семей закроют сделки по покупке жилья таким образом. На это уже направили первые 100 млн гривен.

"То есть, мы видим, что это сразу несколько параллельных процессов - инвентаризация, новое жилищное законодательство, "єВідновлення" и строительство социального жилья за счет партнеров. Это означает только то, что Украина очень серьезно настроена на то, чтобы наконец решить вопрос, который откладывался годами - жилищный. Поэтому надеюсь на то, что в конце концов мы сдвинем этот процесс", - резюмировала Шуляк.