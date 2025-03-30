Решающий гол из-под Забарного: "Борнмут" пропустил "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка Англии (видео)

Илья Забарный в составе "Борнмута" был близок к выходу в полуфинал Кубка Англии. Однако "Манчестер Сити" перевернул игру и именно он продолжил путь к трофею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок Англии, 1/4 финала

"Борнмут" - "Манчестер Сити" - 1:2

Голы: Эванилсон, 21 - Холанд, 49, Мармуш 63

Незабитый пенальти: Холанд (МС), 13

Первый тайм по делу выиграли хозяева. "Борнмут" точечно, в самый нужный момент, включал прессинг, сразу же ставя в тупик защитников соперника. Именно так был забит единственный гол в до перерыва: обрезался Нуньеш, после чего Брукс, Клюйверт и Эванилсон организовали взятие ворот.

У "Сити" тоже были отличные шансы. Холанд как минимум дважды мог забивать. Но не реализовал выход на ворота, и не сумел переиграть Кепу с пенальти.

А вот на второй тайм подопечные Хосепа Гвардиолы вышли уже с другим настроением и выиграли матч на классе. Гости забили сразу после перерыва: вышедший на замену О`Райли по флангу промчался к штрафной и вырезал подачу на дальнюю штангу, которую замкнул Холанд.

А победный гол создали О'Райли и еще один игрок, которого Гвардиола выпустил на замену - Мармуш. Причем египтянин на завершающей стадии атаки разобрался с Забарным, пробив украинцу между ног.

"Борнмут" сегодня был очень настроен на выход в полуфинал, однако туда шагает команда Гвардиолы. С надеждой хоть немного подсластить себе горькую пилюлю текущего сезона.