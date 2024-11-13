Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа

Россия начала обстреливать энергетику Украины два года назад – с середины октября 2022 года. За это время российские воздушные силы успели нанести значительный урон украинской энергетической системе, выведя из строя половину мощностей.

Украина своими усилиями и с помощью союзников смогла восстановить около трети, но в пиковые моменты потребления электроэнергии все равно будет не хватать. В “Укрэнерго” заявили, что свет будут отключать в самые холодные зимние дни, вне зависимости от того, будут россияне стрелять по энергообъектам или нет.

Сразу же после победы Дональда Трампа на выборах президента США в публичном пространстве начали появляться разные заявления, в том числе и от самих россиян о том, что ракетные удары по Украине вскоре прекратятся. Под утро 11 ноября российские ВС направили свои самолеты к пусковым рубежам, создавая иллюзию готовности к массированному обстрелу, но этого не произошло. В это же утро западные СМИ распространили информацию о состоявшемся разговоре между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. И теории о том, что происходит какой-то договорной процесс, появились вновь.

Сегодня, 13 ноября, россияне снова поднимали в воздух несколько бортов стратегической авиации. Но Ту-95, достигнув пусковых рубежей, очевидно, опять провели преимущественно имитационные маневры. Тем не менее Россия обстреляла Киев, в общем, применив несколько крылатых ракет Х-101/55, и корейскую баллистику KN-23. Также противник пустил на столицу очередную волну дронов. Цели ударов пока неизвестны, но массовым этот залп вряд ли можно назвать. Тем не менее, к удару Россия готова, заявил руководитель Центра противодействия информации СНБО Андрей Коваленко.

"Напомню, что для массированной атаки у врага все готово, россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает. Все планы врага известны и ясны, Украина будет противодействовать", - отметил Коваленко.

Тем временем, украинские политические и военные эксперты отмечают – удары по объектам энергетики будут. До даты инаугурации (20 января – ред.) еще два с половиной месяца и очень маловероятно, что Москва поставит войну "на паузу" в этот период.

Дроны вместо ракет

Уже несколько месяцев Россия фактически каждую ночь атакует Украину беспилотниками. Единственная ночь, когда массовых атак не было – 14 октября. Российские ВС запускают по Украине десятки иранских "шахедов" и других БПЛА, в том числе разведывательных дронов и "приманок". При этом последний массовый ракетный удар по Украине был 26 августа. Причин, почему в Москве пока делают акцент на дронах, и не запускают залпы ракет, несколько.

Во-первых, с производством БПЛА у России проблем нет никаких, наоборот, его развили до такой степени, что успевают не только делать дроны прямо к готовящимся обстрелам, но и копить их у себя на складах тысячами. Учитывая тот факт, что среднее количество беспилотников, запускаемых по Украине каждую ночь – около 50, запасов должно хватить надолго.

Увеличение и быстрые темпы производства связаны с тем, что россияне не делают ставку на качество и не работают над усовершенствованием дронов. Чем дешевле и быстрее, тем лучше. Хотя некоторые новшества все же есть, отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Они продолжают экспериментировать. Они используют большое количество дронов-приманок. Они без боевой части, а цель их использования – отвлечение на себя внимания. Они начали использовать для дронов-камикадзе именно новые боевые части, иногда изменяющие характер их полета. То есть с обычной высоты 1,5-2 км они переходят на низкие высоты 200 м, например", – отмечает Коваленко.

С высоты в 200 метров дрон технически тяжело сбить, не попав при этом по домам, над которыми он пролетает, едва ли не касаясь крыш. Кстати, попытка запутать и в конце концов истощить систему противовоздушной обороны – еще одна причина, почему Россия временно отказалась от мощных, но дорогих и редких массовых обстрелов.

Украина так или иначе просит ПВО и снаряды к системам у союзников. И во время этапа политической стагнации в США запасы боеприпасов к ПВО истощились настолько, что россияне до основания уничтожили несколько ТЭС. После чего президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил – Трипольскую электростанцию снесли с лица земли, потому что ее буквально нечем было защищать.

Однако в этом деле украинские военные тоже пытаются искать разные способы, чтобы не растрачивать на дешевые "шахеды" дорогие ресурсы. Находя рабочие комбинации, силы ПВО уничтожают российские, иранские и китайские дроны, показывая стабильный хороший результат.

Иранский дрон Shahed-136 (фото: Getty Images)

"Ну, пока, мы видим довольно неплохие показатели по отражению атак дронов. Достаточно высокие показатели эффективности противовоздушной обороны. Будем надеяться, что и против комбинированных ракетных ударов ситуация улучшилась по сравнению с 2023 годом или первой половиной 2024 года", – добавил Коваленко.

Еще одна причина, по которой Россия не стреляет массово – накопление, отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Один хороший с точки зрения эффекта залп стоит для Москвы очень дорого. Это комбинация из различных ракет, в том числе крылатых и баллистических, которые обходятся в производстве больших денег. Гораздо проще держать Украину в постоянном напряжении, атакуя бесконечным количеством дронов, чем раз в неделю стрелять десятком дорогих ракет, из которых до цели долетит в лучшем случае одна или несколько.

"Так же и баллистические ракеты они продолжают накапливать. Конечно, у них возникают определенные трудности с этим. Многие ракеты они уже использовали против Украины. Поэтому россиянам нужно время на то, чтобы выработать, чтобы восстановиться, а это не так просто", - рассказывает Мусиенко.

Фактически россияне уже готовы к массовому удару и на практике показали это в утро понедельника 11 ноября. Тот факт, что они резко посадили самолеты на землю и атака была отменена, ошибочно связывают с диалогом между Путиным и Трампом, о котором сообщили западные СМИ. На деле же такие маневры россияне совершали и прежде, поэтому очень маловероятно, что будущий президент США как-то повлиял на планы российского диктатора.

"Они такие маневры постоянно совершают, Миг-31 раньше постоянно делал такие маневры. 95МС тоже часто делает, 22М3, кстати, тоже. Поэтому здесь не нужно какую-либо конспирологию искать. Это обычная бытовая работа стратегической авиации", – добавил Коваленко.

Пока все похоже на то, что россияне уже фактически навели фокус и готовы стрелять. Но для того, чтобы удар был качественным, необходимо делать его в правильное время. Поэтому Москва выжидает.

Удары по мирным и фронту

На самом деле россияне регулярно обстреливают ракетами и КАБами прифронтовые территории. В ночь на понедельник 11 ноября российские ВС запустили несколько "Искандеров" по Николаеву, разрушив четырехэтажный дом и частные здания. В тот же день они ударили ракетой по Кривому Рогу, опять же попав по жилому дому. А по Запорожью, Сумам, Харькову, Херсону они бьют регулярно, не говоря уже о линии фронта.

Однако массовый удар, которого все ждут и к которому готовятся, вряд ли будет до наступления холодов. Пока в Украине не настолько низкая температура, чтобы атаковать ТЭС и не дать нам времени быстро их отремонтировать. То есть в понимании россиян мирные жители вряд ли замерзнут прямо сейчас в своих домах, если бить по электростанциям. Поэтому в Кремле ждут, когда Украину накроют настоящие и затяжные морозы, отмечает народный депутат от фракции "Голос", действующий военный Роман Костенко.

"Они начнут ими работать ближе к холодам для того, чтобы уж если наносить вред, то делать это тогда, когда это будет иметь эффект, когда будет холодно, когда не сможем восстановить быстро свет и отопление. Что касается нас, мы должны быть готовы к тому, что противник может это сделать. Если это сможет решиться политически, с помощью наших союзников, это, конечно, хорошо, но рассчитывать на это в контексте России не нужно", – отмечает Костенко в комментарии РБК-Украина.

Россияне, по мнению эксперта Коваленко, могут продемонстрировать показательное выступление, благородно отказавшись от ударов за неделю до инаугурации Трампа. Но не за 2,5 месяца, когда Украину, по их мнению, можно склонить к удобной для себя переговорной позиции.

"Они решили отказаться от ракетного удара, потому что через 2,5 месяца что-то от Трампа ждут? Нет. Демонстративный отказ от удара может быть за неделю до инаугурации. За полторы недели до инаугурации. Но не за 2,5 месяца. Сегодня (11 ноября – ред.) был среднестатистический маневр, который они проводят в преддверии подготовки к ударам", – отмечает Коваленко.

На самом деле россияне регулярно запускают волны разведывательных дронов, "срисовывая" ситуации вокруг энерго- и других критически важных объектов. Более того, в Москве учли ошибки прошлого и совершенствуют тактику ударов по украинской энергетике, о чем писало издание Politico, а также говорят украинские военные эксперты. К примеру, для того, чтобы сконцентрировать свои ракеты большой дальности на энергосистеме, россияне купили у Ирана баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. Ими они могут бить по линии боевых действий – логистике, узлам и ближнему тылу.

Украинские военные на фронте (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

На фронте тоже нет признаков, что Россия готова взять тактическую паузу, как об этом писали различные российские "военкоры". Армия РФ продвигается также как и до этого – в своем темпе, фокусируясь сегодня на Кураховском направлении.

"Это показывает, что у противника нет достаточных ресурсов, чтобы бить по всем направлениям одновременно. Они выбирают привлекательные для себя направления, как сейчас Курахово. Сейчас ситуация вообще сложная, но Курахово находится в полуокружении и нам нужно приложить много усилий, чтобы не попасть в окружение", – отмечает Костенко.

Похоже на то, что россияне основную часть своих сил сконцентрировали все же на продвижении к административным границам Донецкой и Луганской областей. Определенные действия на Запорожском и Херсонском направлениях тоже есть, но там они, скорее, имеют характер "оппортунистических" – идти, пока есть такая возможность. Донецкая и Луганская области, тем временем, остаются базовыми целями Москвы.

В ожидании Трампа

В современной философии есть концепция, которая называется "черный лебедь". Простыми словами, это любая ситуация, которую невозможно предсказать, но она меняет положение вещей, часто, кардинально.

Дональд Трамп, который обещал закончить войну за 24 часа, а потом говорил еще довольно много противоречивых вещей, может стать или запустить того самого "черного лебедя", изменив текущее положение вещей и расклад сил. Пока никто не берется утверждать, что же будет, но какие-то аккуратные прогнозы периодически звучат. Один из них – самый часто озвучиваемый, – это возможная заморозка войны.

Видимо, отталкиваясь от этой теории, можно предположить, что Россия, в стремлении показать себя добрым и благородным соперником не захочет в преддверие инаугурации американского президента зверски бить по Украине сотней ракет. Но пока никаких признаков того, что будет именно так, нет.

Украинские энергетики ремонтируют систему после атак РФ (фото: Getty Images)

Россия очевидно будет стрелять по украинской энергетике, чтобы сделать Киев "сговорчивее" и уступить позиции. А успеть оккупировать территории до начала переговоров – это тоже очень логичное для россиян действие. И в этой точке возникает множество сценариев, в каждом из которых Трамп и его предложения будут играть ключевую роль. Какими будут эти предложения и будут ли они выгодны для нашего суверенитета – никто сегодня предположить не может. По крайней мере, украинская сторона наверняка понимает, какой из предложенных сценариев будет для нас самым провальным.

"Со стороны РФ может быть следующее – мы перестаем стрелять, но вы не давайте ничего Украине, чтобы она не милитаризовалась. И мы ждем, нам никто ничего не дает, никакого оружия, его перестали поставлять, чтобы не дразнить Россию, а Россия все это время восстанавливается. Вот этот сценарий нам точно не нужен. Все ждут решений Трампа. И россияне тоже", – добавил Костенко.