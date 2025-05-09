Исправить ошибки до 14 мая: участникам НМТ дали еще 6 дней на регистрацию

С 9 по 14 мая абитуриенты, которым не удалось зарегистрироваться на основную сессию Национального мультипредметного теста (НМТ) из-за ошибок в документах или недостоверной информации, могут исправить неточности и отправить данные повторно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

После исправления ошибок документы следует снова отправить на обработку в региональный центр оценивания качества образования. Только соблюдение сроков и требований позволит зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ.

В персональных кабинетах пользователей указана причина отказа - например, отсутствие необходимых копий документов или их несоответствие требованиям. Повторное создание кабинета не требуется: все изменения нужно внести в уже созданный во время основной регистрации кабинет.

Напомним, с 7 мая участники основной сессии НМТ могут загрузить приглашение в экзаменационный центр в персональном кабинете. В нем указаны дата, время и адрес тестирования, которые нельзя разглашать. Опоздание не допускается.

РБК-Украина также писало, что основная сессия НМТ состоится с 14 мая по 25 июня, дополнительная - с 14 по 25 июля. Участники будут сдавать четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины и еще один на выбор.

Тестирование продлится один день в два блока по 2 часа с перерывом. В случае тревоги его остановят.

Результаты основной сессии обнародуют до 4 июля, дополнительной - до 30 июля. Тест можно сдать и за рубежом, но только офлайн.

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