Оправдывала РФ за подрыв Каховской ГЭС. СБУ сообщила о подозрении пропагандистке

Как отмечают правоохранители, уроженка Одессы, прокремлевская блогерша Юлия Лозанова, которая более известна под псевдонимом Юлия Витязева, была одной из первых, кто оправдывал россиян после подрыва Каховской ГЭС.

Фото: сообщения в Telegram-канала Лозановой (t.me/SBUkr)

"Для этого московская блогерша опубликовала соответствующие сообщения на собственном Телеграмм-канале, насчитывающем почти 100 тысяч подписчиков", - уточняют в СБУ.

Женщина переехала в Россию еще в 2015 году и начала активно распространять фейки о ситуации в Украине. После начала полномасштабного вторжения она использовала все доступные ей площадки для поддержки агрессии РФ. Лозанова также занимается сбором средств на нужды оккупантов.

Правоохранители рассказывают, что злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Подрыв Каховской ГЭС

Отметим, оккупанты сегодня ночью подорвали Каховскую ГЭС. При этом прокремлевские пропагандисты и власти РФ начали активно обвинять в этом Украину. Власти нашей страны уже отвергли все вбросы врага.

При этом из-за действий оккупантов в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов.

Всю информацию о подрыве Каховской ГЭС можете узнать в материале РБК-Украина.