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Выплаты "зеленым" инвесторам упали на рекордные 60%

Фото: выплаты "зеленым" инвесторам упали на рекордные 60% (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Недоплата государственного предприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет всего 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные госпредприятия.

Согласно им, в общей сложности за первые 6 месяцев года "зеленые" инвесторы не получили около 50% средств за произведенную "зеленую" электроэнергию. Такой уровень недоплат существует и за 2022 год.

Вместе с тем задолженность компании "Укрэнерго" перед государственным "Гарантированным покупателем" составила 21,5 млрд грн и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 15%.

Напомним, ранее генеральный директор Solar Generation Станислав Игнатьев заявлял, что кризис неплатежей предприятиям зеленой энергетики подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине.

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