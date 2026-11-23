Выплаты ВПЛ под угрозой: о каких изменениях в жизни нужно сообщить ПФУ в течение 14 дней
Получатели пособия на проживание для ВПЛ должны в течение 14 дней уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на выплаты. Речь идет об изменении места жительства, выезде за границу, трудоустройстве и улучшении имущественного положения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.
О каких изменениях нужно сообщить
Получатели помощи должны информировать Пенсионный фонд об изменении фактического места жительства, а также выезде за границу сроком более 30 дней подряд или совокупно на 60 календарных дней в течение шестимесячного периода получения выплат.
Сообщать нужно и об изменениях в составе семьи. Например, если кто-то женился или развелся, в семье родился ребенок или установили опеку над сиротой или недееспособным человеком.
Отдельно ПФУ обращает внимание на изменение имущественного и финансового положения. В частности, нужно сообщить о приобретении недвижимости, земельного участка или дорогостоящего автомобиля.
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Также основанием для сообщения являются расходы на товары, работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и коммунальных) на сумму более 100 тысяч гривен. Это касается и появления сбережений, покупки валюты, банковских металлов или облигаций внутреннего государственного займа, а также депозитов на общую сумму более 100 тысяч гривен.
Кроме того, нужно сообщать об изменениях статуса занятости трудоспособных членов семьи: трудоустройстве, регистрации ФЛП, взятии на учет в центре занятости или прекращении трудовых отношений.
В список также входят изменения формы обучения детей. В частности, если ребенка переводят с очной или смешанной формы на дистанционную - в учебном заведении по месту или не по месту фактического проживания семьи.
Как сообщить Пенсионный фонд
Об изменениях можно сообщить несколькими способами:
- лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;
- отправить сообщение по почте в территориальный орган ПФУ;
- воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда.
Также можно обратиться через уполномоченных должностных лиц территориальных громад, центры предоставления административных услуг или портал "Дія".
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