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Выплаты ВПЛ будут назначать по новой схеме, но не всем. Что известно

Фото: выплаты ВПЛ будут назначать по новой схеме, но не всем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 ноября в Украине запустили новый механизм назначения выплат внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Правда, он затронет не всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Что нужно знать

У нового механизма назначения помощи переселенцам есть две основные особенности. А именно:

  • для оформления выплат ВПЛ с 1 ноября должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности;
  • нововведение касается только тех переселенцев, которые впервые обращаются за назначением такой помощи.

Куда обращаться?

Эти изменения предусмотрены Постановлением КМУ от 31 июля 2023 г. № 789.

Если у вас есть вопросы относительно таких выплат, обращайтесь в Минреинтеграцию на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Выплаты переселенцам в Украине

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года государство ввело помощь для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные районы. Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен - для всех других внутренних переселенцев (речь не идет о тех, кто выехал за границу, - ред.). Добавим, что с 1 ноября в приложении "Дія" будет временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ".

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Внутренне перемещенные лица