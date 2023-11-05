Выплаты ВПЛ будут назначать по новой схеме, но не всем. Что известно

Что нужно знать

У нового механизма назначения помощи переселенцам есть две основные особенности. А именно:

для оформления выплат ВПЛ с 1 ноября должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности;

нововведение касается только тех переселенцев, которые впервые обращаются за назначением такой помощи.

Куда обращаться?

Эти изменения предусмотрены Постановлением КМУ от 31 июля 2023 г. № 789.

Если у вас есть вопросы относительно таких выплат, обращайтесь в Минреинтеграцию на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Выплаты переселенцам в Украине

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года государство ввело помощь для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные районы. Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен - для всех других внутренних переселенцев (речь не идет о тех, кто выехал за границу, - ред.). Добавим, что с 1 ноября в приложении "Дія" будет временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ".