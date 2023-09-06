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Выплаты военным и их семьям. Рада поддержал важный законопроект

Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Верховная рада приняла в целом законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал нардеп Ярослав Железняк.

Законом предлагается сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах, и возможность выплаты их семьям.

Его поддержали 283 нардепа.

В документе предусмотрено

  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации военным и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели военных и полицейских;
  • упрощение порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Доплаты военным

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Верховная рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.

Но в Раде решили не проходить все процедуры этого закона и не направлять закон на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого создали рабочую группу для решения вопросов и подготовили соответствующий законопроект.

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