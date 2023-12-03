Выплаты ветеранам ко Дню независимости. Срок подачи заявки продлили

Согласно постановлению Кабмина, для обеспечения выплат помощи ко Дню Независимости Украины лицам, принадлежащим к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, министерства и ведомства, военные формирования, предприятия, учреждения, организации должны предоставить Пенсионному фонду Украины информацию о таких лиц не позже чем до 1 октября .

Однако теперь постановлением от 24.11.2023 № 1238 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 июля 2023 г. № 754" Правительство продлило срок представления информации о таких лиц Пенсионному фонду Украины до 10 декабря текущего года.

Выплаты ко Дню Независимости

В июле этого года Кабмин принял постановление №754, согласно которому ветераны войны и люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат от 450 до 3100 гривен.

Денежная помощь выплачивается в следующем размере:

Лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин:

I группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

III группы - 2 700 гривен;

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, - 1000 гривен;

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3 100 гривен;

Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились вторично, - 650 гривен.

Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.

По данным Кабинета министров, на все выплаты понадобится 1,038 млрд гривен.

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