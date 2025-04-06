Выплаты семьям пропавших без вести военных могут отменить в двух случаях. И вот почему

Какие выплаты сохраняются за пропавшими без вести военными

Основные принципы государственной политики в сфере социальной защиты военнослужащих и членов их семей определенные в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" от 20.12.1991 № 2011-XII.

Закон предусматривает, что за военнослужащими, пропавшими без вести, сохраняется выплата денежного обеспечения:

в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по военному званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера;

в размере дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен.

"Указанные выплаты выплачиваются на основании приказа командира военной части. Выплата осуществляется ежемесячно членам семей без вести пропавших военнослужащих до дня вступления в законную силу решения суда о признании их без вести пропавшими или объявления умершими", - говорит юрист.

Когда могут прекратить выплаты

Есть ряд случаев, когда человек получал выплаты, но их начисление прекратили. Основными причинами для этого являются:

выяснение в установленном законодательством порядке обстоятельств относительно добровольной сдачи военнослужащего в плен. Указанные действия рассматриваются как нарушение военной присяги и обязательств перед страной (статья 65 Конституции Украины определяет, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины);

самовольного оставления военной части, места службы (так называемое "СЗЧ") или дезертирство. То есть, это случаи, когда после проведения служебного расследования выяснится, что военнослужащий покинул часть, место службы без разрешения командования или избегает выполнения своих служебных обязанностей.

"В указанных случаях выплаты родственникам прекращаются немедленно. Это оформляется приказом командира военной части, о прекращении выплат также информируют лиц, которые получали указанное денежное обеспечение за пропавшего военного", - говорит Алена.

Взимают ли с родственников ошибочно выплаченные средства

Если выявили факты неправомерного назначения выплат родственникам пропавшего без вести военного, то ранее начисленные и выплаченные средства не взимаются.

Кроме того, со вступлением в силу изменений в пункт 6 статьи 9 Закона № 2011-XII возникают случаи прекращения выплаты лицам, которые их до того получали. В этом случае нужно подать новое заявление о назначении выплат.

"О правомерности указанного прекращения выплат и необходимости подачи нового заявления на выплату однозначно сказать невозможно, поскольку в настоящее время отсутствует актуальный порядок от Кабинета Министров Украины", - говорит юрист.