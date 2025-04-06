Выплаты семьям пропавших без вести военных могут отменить в двух случаях. И вот почему

Государство сохраняет денежное обеспечение военным в случае их исчезновения без вести. Выплаты получают родственники, но в ряде случаев начисления могут отменить.
РБК-Украина расспросило юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Чмону Алену, когда и почему могут отменить выплаты семьям пропавших без вести военнослужащих.
Основные принципы государственной политики в сфере социальной защиты военнослужащих и членов их семей определенные в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" от 20.12.1991 № 2011-XII.
Закон предусматривает, что за военнослужащими, пропавшими без вести, сохраняется выплата денежного обеспечения:
"Указанные выплаты выплачиваются на основании приказа командира военной части. Выплата осуществляется ежемесячно членам семей без вести пропавших военнослужащих до дня вступления в законную силу решения суда о признании их без вести пропавшими или объявления умершими", - говорит юрист.
Есть ряд случаев, когда человек получал выплаты, но их начисление прекратили. Основными причинами для этого являются:
"В указанных случаях выплаты родственникам прекращаются немедленно. Это оформляется приказом командира военной части, о прекращении выплат также информируют лиц, которые получали указанное денежное обеспечение за пропавшего военного", - говорит Алена.
Если выявили факты неправомерного назначения выплат родственникам пропавшего без вести военного, то ранее начисленные и выплаченные средства не взимаются.
Кроме того, со вступлением в силу изменений в пункт 6 статьи 9 Закона № 2011-XII возникают случаи прекращения выплаты лицам, которые их до того получали. В этом случае нужно подать новое заявление о назначении выплат.
"О правомерности указанного прекращения выплат и необходимости подачи нового заявления на выплату однозначно сказать невозможно, поскольку в настоящее время отсутствует актуальный порядок от Кабинета Министров Украины", - говорит юрист.
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