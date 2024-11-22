Выплаты семьям гражданских, погибших при защите Украины, увеличат до 15 млн гривен

Как отметил Шмыгаль, правительство представляет в Верховную Раду законопроект, касающийся справедливого подхода к определению выплат семьям погибших защитников.

Премьер напомнил, что с начала полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц.

"Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн. гривен. Мы предлагаем увеличить ее до 15 млн гривен, и считаем, что это правильно и справедливо", - сказал Шмыгаль.

Детали проекта закона

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство одобрило проект изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о назначении единовременной денежной помощи.

Проектом предусмотрена выплата 15 млн гривен семьям гражданских лиц, с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибших во время участия обороне Украины вместе с военными формированиями.

Кроме того, предлагается установить доплату до 15 млн гривен тем, кто получил меньшую сумму.

Выплаты семьям погибших защитников

Ранее Кабинет министров утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности военных.

Для назначения и выплаты единовременного пособия заявитель подает в Минветеранов заявление. Заявление может подаваться: в бумажной форме; в электронной форме при наличии технической возможности через Портал Дія или через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Кроме того, продолжает действовать постановление Кабмина от 28 февраля 2022 года № 168, согласно которому "размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период военного положения во время исполнения им обязанностей военной службы не может составлять менее 15 млн гривен ".