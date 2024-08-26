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Выплаты семьям погибших военнослужащих: кто имеет право на денежную помощь

Фото: Чествование погибших военных (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Семьи погибших военнослужащих имеют право на получение одноразовой денежной помощи от государства. Для этого нужно собрать ряд документов.

Кто из членов семьи имеет право на выплаты и как их получить, в комментарии РБК-Украина объяснил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

Какие выплаты предусмотрены в случае гибели военного

Виды и размер выплат семьям погибших военнослужащих устанавливается и регулируется законом "О правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением КМУ №975.

В частности, предусмотрены виды выплат в случае:

  • гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
  • смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы или вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения им военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с прохождением военной службы;
  • гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальное сборы или для прохождения службы в военном резерве, - в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель (смерть).

Кто из семьи имеет право на выплату 

Юрист перечисляет членов семьи, имеющих право на получение единовременного пособия:

  • дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) человека и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибший человек при его жизни был лишен родительских прав;
  • вдова (вдовец);
  • родители (усыновители) погибшего человека, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели;
  • внуки погибшего лица, если к моменту его смерти их родители умерли;
  • жена (муж), с которой погибший человек проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;
  • иждивенцы погибшего человека, определенные в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Фото: В ТЦК нужно подать заявление с документами (gettyimages.com)

Какие документы нужно предоставить

Сначала нужно собрать необходимые документы и подать их в ТЦК и СП, обращает внимание Ярослав Звоненко. В частности:

  • выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;
  • документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
  • выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

Далее в ТЦК и СП подается заявление, к которому приобщаются:

  • документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;
  • личные документы лица члена семьи, претендующего на выплату;
  • документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего).

Какой размер выплат при гибели военнослужащего

Для семьи погибшего предусмотрен такой размер выплат:

  • в случае гибели военнообязанного, резервиста или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы - в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель (смерть);
  • в случае смерти военнослужащего или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, - в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила смерть;
  • в случае гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальное сборы для прохождения службы в военном резерве, - в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель (смерть).

Размер единовременной денежной помощи при гибели военнослужащего в период военного положения определяется в соответствии с постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Напомним, мы писали, что в Украине расширили круг людей, которые могут получить выплаты в случае гибели военнослужащего. Кроме этого были добавлены случаи, когда выплата не будет производиться.

Ранее в Украине упростили систему выплат семьям пленных, пропавших без вести и погибших бойцов.

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