Выплаты семьям погибших военнослужащих: кто имеет право на денежную помощь

Какие выплаты предусмотрены в случае гибели военного
Виды и размер выплат семьям погибших военнослужащих устанавливается и регулируется законом "О правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением КМУ №975.
В частности, предусмотрены виды выплат в случае:
- гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
- смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы или вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения им военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с прохождением военной службы;
- гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальное сборы или для прохождения службы в военном резерве, - в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель (смерть).
Кто из семьи имеет право на выплату
Юрист перечисляет членов семьи, имеющих право на получение единовременного пособия:
- дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) человека и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибший человек при его жизни был лишен родительских прав;
- вдова (вдовец);
- родители (усыновители) погибшего человека, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели;
- внуки погибшего лица, если к моменту его смерти их родители умерли;
- жена (муж), с которой погибший человек проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;
- иждивенцы погибшего человека, определенные в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Фото: В ТЦК нужно подать заявление с документами (gettyimages.com)
Какие документы нужно предоставить
Сначала нужно собрать необходимые документы и подать их в ТЦК и СП, обращает внимание Ярослав Звоненко. В частности:
- выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;
- документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
- выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.
Далее в ТЦК и СП подается заявление, к которому приобщаются:
- документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;
- личные документы лица члена семьи, претендующего на выплату;
- документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего).
Какой размер выплат при гибели военнослужащего
Для семьи погибшего предусмотрен такой размер выплат:
- в случае гибели военнообязанного, резервиста или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы - в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель (смерть);
- в случае смерти военнослужащего или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, - в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила смерть;
- в случае гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальное сборы для прохождения службы в военном резерве, - в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель (смерть).
Размер единовременной денежной помощи при гибели военнослужащего в период военного положения определяется в соответствии с постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".