Выплаты пострадавшим от подрыва ГЭС смогут получить и переселенцы, - Кабмин

Выплаты пострадавшим от подтопления будут осуществляться независимо от того, получает ли лицо выплаты ВПЛ.

Решение о доступных выплатах для всех пострадавших было сегодня принято на заседании Правительства. Речь идет о выплатах материальной помощи в размере 5 тысяч гривен от государства лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

Напомним, что ранее права на получение такой помощи не имели лица, которые по состоянию на 5 июня 2023 года были зарегистрированы как получатели помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Отныне денежную помощь от государства получат все граждане, которые на момент Каховской катастрофы проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

Получение компенсации

В результате подрыва Каховской ГЭС пострадало много частных домов, сельских хозяйств, предприятий и тому подобное. В зону затопления попало сразу 46 населенных пунктов. Вместе с тем большое количество жителей осталось без собственного дома и вещей первой необходимости.

Поэтому украинцы, пострадавшие от катастрофы, могут оформить денежную помощь от ООН. О том, как получить помощь, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, Кабинет министров ввел выплату единовременной материальной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Российской Федерацией плотины Каховской ГЭС в размере 5000 гривен на одного человека.

Денежные средства будут выплачиваться в 2023 году Николаевской и Херсонской областными военными администрациями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.