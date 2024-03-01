Выплаты переселенцам урежут? Кто и почему может остаться без пособия

С 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине будут назначать по новым правилам. Выплаты могут продолжить после подачи заявления и при определенных условиях. Однако наиболее уязвимые категории ВПЛ и дальше будут получать денежное пособие без дополнительного обращения в органы соцзащиты.
РБК-Украина собрало все, что нужно знать об изменениях в порядке выплат переселенцам в материале ниже.
При подготовке использовались: публикации портала Министерства социальной политики, заявление первой заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак в видео на сайте ведомства, заявление главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, постановления Кабмина № 94 от 26 января 2024, №322 от 20 марта 2022.
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Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ получают от государства ежемесячную компенсацию на проживание в размере 2 тыс. грн (на взрослого) или 3 тыс. грн (на ребенка или человека с инвалидностью). Это граждане, которые были вынуждены выехать из регионов, где ведутся или возможны боевые действия, а также с временно оккупированных территорий.
В течение двух лет правительство несколько раз пересматривало правила выплат для ВПЛ, и с 1 марта 2024 вступают в силу очередные изменения направленные на оптимизацию помощи.
Согласно новому порядку, количество получателей помощи уменьшится. Большинству ВПЛ следует обратиться с новым заявлением для переназначения выплат. Среди критериев их продления – совокупный доход семьи, наличие несовершеннолетних детей, трудоустройство ВПЛ.
В то же время в Минсоцполитики отметили, что категории переселенцев, нуждающиеся в наибольшей поддержке, продолжат получать пособие автоматически еще полгода.
Сокращение выплат для ВПЛ связано с уменьшением доходной части бюджета и требованиями от международных партнеров, оказывающих финансовую помощь Украине.
Как объясняла министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. При этом она отметила, что согласно международному опыту для адаптации переселенцев достаточно двух лет.
По словам Верещук, сейчас в Украине постоянно получают выплаты около 2,5 млн переселенцев из 4,9 млн зарегистрированных. В 2022 году на выплаты для ВПЛ из бюджета было выделено 57 млрд грн, в 2023 году – 73 млрд грн, а в 2024 году правительство запланировало уменьшить эту сумму снова до 57 млрд грн.
После вступления в силу новых правил для ВПЛ, с 1 марта 2024 помощь будут получать 1,5 млн украинцев.
Наиболее уязвимые слои населения среди ВПЛ, не имеющие возможности самостоятельно себя обеспечивать, будут получать помощь от государства еще 6 месяцев без дополнительного обращения.
С 1 марта выплаты продлят автоматически для следующих категорий:
Это переселенцы пенсионного возраста, получающие пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (9444 грн).
Это лица с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в трансплантации органа, в паллиативной помощи.
Также будут получать выплаты автоматически дети, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родители-воспитатели и приемные родители.
С 1 марта выплаты могут быть продлены еще на полгода на основании заявления для таких лиц:
Впоследствии этим категориям пособие может быть назначено еще на один срок в 6 месяцев после подачи заявления.
Кроме того, на помощь от государства по новому заявлению могут претендовать лица из перечня ниже, но если среднемесячный доход семьи не превышает 9 444 грн на одного человека:
В указанных случаях выплаты будут назначаться на всех ВПЛ в составе семьи, при этом другие неработающие члены семьи должны зарегистрироваться в Центре занятости или трудоустроиться. В противном случае выплату пособия прекратят через месяц.
Родители, не имеющие возможности работать из-за необходимости ухаживать за детьми, и доход на одного члена такой семьи не превышает 9 444 грн, также могут рассчитывать на переназначение выплат после подачи нового заявления в следующих случаях:
Помощь будет назначена для лиц трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет.
Также выплаты будут продолжены для семей с тремя и более детьми до 18 лет (при этом все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях).
Если в населенных пунктах, где проживает семья, нет возможности отдать ребенка в детский сад, а обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате (очно и дистанционно).
Принятые правительством изменения должны способствовать стимулированию ВПЛ к трудоустройству. Поэтому лица, не работающие и не способствующие своей занятости, могут потерять денежную помощь. Также выплаты не будут назначаться, если лицо не занимается уходом за детьми или лицом с инвалидностью.
"Не будут получать выплаты, например, взрослые люди трудоспособного возраста, у которых нет детей и они не работают. Мы считаем, что такие люди не имеют ограничений, мешающих им работать. Они должны находить работу, самостоятельно обеспечивать себя, платить налоги, помогать нам содержать, финансировать наши Вооруженные силы", – отметила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.
Кроме того, есть еще несколько критериев, по которым в выплатах откажут. Они касаются имущественного положения семьи. Помощь не назначат, если в течение последних 3 месяцев перед обращением:
Для продления помощи следует обратиться в органы социальной защиты населения или ЦНАП по месту временной регистрации ВПЛ.
Обращается один член семьи, но помощь будет назначена всем лицам из ее состава.
В учреждении необходимо заполнить заявление установленного образца и подать документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории.
В Министерстве социальной политики отметили, что большинство информации есть в государственных информационных системах, но при этом привели пример, какие документы могут потребоваться:
В ведомстве подчеркивают, что этот перечень не является исчерпывающим. В отдельных случаях могут быть необходимы другие документы, а некоторая информация уже есть в информационных системах.
Например, если лицо осуществляет уход за ребенком с инвалидностью и получает помощь. В таких случаях не нужно нести дополнительные документы и подтверждения.
Прием документов на продление выплат будет продолжаться в течение всего марта, однако выплаты назначат на период с 1 марта 2024 по 31 августа 2024.
Напомним, правительство недавно назначило помощь для семей ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ, а также украинцев, вернувшихся из-за границы. Но они должны трудоустроиться или стать на учет как безработные.
О сокращении помощи ВПЛ, индексации пенсий и других важных изменениях, которые ожидают украинцев с 1 марта можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.