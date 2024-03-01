Выплаты переселенцам урежут? Кто и почему может остаться без пособия

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Новые правила для ВПЛ. Почему сокращают помощь

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ получают от государства ежемесячную компенсацию на проживание в размере 2 тыс. грн (на взрослого) или 3 тыс. грн (на ребенка или человека с инвалидностью). Это граждане, которые были вынуждены выехать из регионов, где ведутся или возможны боевые действия, а также с временно оккупированных территорий.

В течение двух лет правительство несколько раз пересматривало правила выплат для ВПЛ, и с 1 марта 2024 вступают в силу очередные изменения направленные на оптимизацию помощи.

Согласно новому порядку, количество получателей помощи уменьшится. Большинству ВПЛ следует обратиться с новым заявлением для переназначения выплат. Среди критериев их продления – совокупный доход семьи, наличие несовершеннолетних детей, трудоустройство ВПЛ.

В то же время в Минсоцполитики отметили, что категории переселенцев, нуждающиеся в наибольшей поддержке, продолжат получать пособие автоматически еще полгода.

Фото: пенсионеры будут получать выплаты еще полгода (Getty Images)

Сокращение выплат для ВПЛ связано с уменьшением доходной части бюджета и требованиями от международных партнеров, оказывающих финансовую помощь Украине.

Как объясняла министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. При этом она отметила, что согласно международному опыту для адаптации переселенцев достаточно двух лет.

По словам Верещук, сейчас в Украине постоянно получают выплаты около 2,5 млн переселенцев из 4,9 млн зарегистрированных. В 2022 году на выплаты для ВПЛ из бюджета было выделено 57 млрд грн, в 2023 году – 73 млрд грн, а в 2024 году правительство запланировало уменьшить эту сумму снова до 57 млрд грн.

После вступления в силу новых правил для ВПЛ, с 1 марта 2024 помощь будут получать 1,5 млн украинцев.

Кому автоматически продолжат выплаты

Наиболее уязвимые слои населения среди ВПЛ, не имеющие возможности самостоятельно себя обеспечивать, будут получать помощь от государства еще 6 месяцев без дополнительного обращения.

С 1 марта выплаты продлят автоматически для следующих категорий:

нетрудоспособные лица по возрасту;

Это переселенцы пенсионного возраста, получающие пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (9444 грн).

лица с инвалидностью;

Это лица с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в трансплантации органа, в паллиативной помощи.

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа в возрасте до 23 лет;

Также будут получать выплаты автоматически дети, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Фото: большинству ВПЛ нужно подать новое заявление на пособие (Getty Images)

Кто должен подать новое заявление на выплаты

С 1 марта выплаты могут быть продлены еще на полгода на основании заявления для таких лиц:

малолетний ребенок, прибывший без сопровождения родителей законного (по заявлению лица, находящегося в семейных, родственных отношениях);

беременная женщина после 30-й недели беременности (27-й недели беременности – для женщин, отнесенных к I – IV категориям лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС).

Впоследствии этим категориям пособие может быть назначено еще на один срок в 6 месяцев после подачи заявления.

Кроме того, на помощь от государства по новому заявлению могут претендовать лица из перечня ниже, но если среднемесячный доход семьи не превышает 9 444 грн на одного человека:

нетрудоспособное лицо, не имеющее права на пенсионную выплату и/или получающее государственную социальную помощь;

человек, ухаживающий за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком;

лицо трудоспособного возраста, которое не работает, но зарегистрировалось в Центре занятости, и при этом в семье есть дети, посещающие садики, обучающиеся в учебных заведениях;

трудоспособный человек, который работает, осуществляет предпринимательскую деятельность, в частности, в течение предыдущих 6 месяцев трудоустроился, зарегистрировался как ФЛП или получил помощь на создание или развитие собственного бизнеса/ваучер на обучение, и в составе семьи есть дети до 14 лет.

В указанных случаях выплаты будут назначаться на всех ВПЛ в составе семьи, при этом другие неработающие члены семьи должны зарегистрироваться в Центре занятости или трудоустроиться. В противном случае выплату пособия прекратят через месяц.

Помощь семьям с детьми

Родители, не имеющие возможности работать из-за необходимости ухаживать за детьми, и доход на одного члена такой семьи не превышает 9 444 грн, также могут рассчитывать на переназначение выплат после подачи нового заявления в следующих случаях:

семьи, проживающие на территории, где ведутся или возможны боевые действия;

Помощь будет назначена для лиц трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет.

Также выплаты будут продолжены для семей с тремя и более детьми до 18 лет (при этом все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях).

семьи, проживающие в условно безопасных регионах Украины;

Если в населенных пунктах, где проживает семья, нет возможности отдать ребенка в детский сад, а обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате (очно и дистанционно).

Фото: помощь продолжат семьям с детьми (Getty Images)

Кому из ВПЛ прекратят выплаты

Принятые правительством изменения должны способствовать стимулированию ВПЛ к трудоустройству. Поэтому лица, не работающие и не способствующие своей занятости, могут потерять денежную помощь. Также выплаты не будут назначаться, если лицо не занимается уходом за детьми или лицом с инвалидностью.

"Не будут получать выплаты, например, взрослые люди трудоспособного возраста, у которых нет детей и они не работают. Мы считаем, что такие люди не имеют ограничений, мешающих им работать. Они должны находить работу, самостоятельно обеспечивать себя, платить налоги, помогать нам содержать, финансировать наши Вооруженные силы", – отметила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Кроме того, есть еще несколько критериев, по которым в выплатах откажут. Они касаются имущественного положения семьи. Помощь не назначат, если в течение последних 3 месяцев перед обращением:

было приобретено авто, с года выпуска которого прошло менее 5 лет;

осуществлена покупка земельного участка или недвижимого имущества на сумму свыше 100 тыс. грн;

лицо имеет на депозитном банковском счете более 100 тыс. грн (на 1 число месяца обращения);

лицо приобрело иностранную валюту на общую сумму, ⁣ превышающую 100 тыс. грн;

лицо имеет в собственности жилое помещение, расположенное в других регионах (не оккупированы и на которых не ведутся боевые действия).

Куда обращаться для продления выплат и какие документы нужны

Для продления помощи следует обратиться в органы социальной защиты населения или ЦНАП по месту временной регистрации ВПЛ.

Обращается один член семьи, но помощь будет назначена всем лицам из ее состава.

В учреждении необходимо заполнить заявление установленного образца и подать документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории.

Фото: ВПЛ должны подать заявление в ЦНАП или органы соцзащиты (facebook.com/decentralizationua)

В Министерстве социальной политики отметили, что большинство информации есть в государственных информационных системах, но при этом привели пример, какие документы могут потребоваться:

паспорт и идентификационный код;

справка о доходах (может быть прикреплена, если необходимо подтвердить, что доход в семье меньше 9 444 грн на человека);

документ о составе семьи или свидетельства о рождении детей (чтобы засвидетельствовать, что их в семье трое и больше);

документ с места работы, трудовая книжка или свидетельство о регистрации ФЛП (если нужно подтвердить трудоустройство или самозанятость);

справка, что в садике нет свободных мест или в школе обучение проводится в онлайн или смешанном формате (если необходимо подтвердить, что из-за этого мать/отец не может работать);

справка от МСЭК (для подтверждения инвалидности лица или лица за которым осуществляется уход, акт ухода);

В ведомстве подчеркивают, что этот перечень не является исчерпывающим. В отдельных случаях могут быть необходимы другие документы, а некоторая информация уже есть в информационных системах.

Например, если лицо осуществляет уход за ребенком с инвалидностью и получает помощь. В таких случаях не нужно нести дополнительные документы и подтверждения.

Прием документов на продление выплат будет продолжаться в течение всего марта, однако выплаты назначат на период с 1 марта 2024 по 31 августа 2024.