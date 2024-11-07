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Выплаты при рождении ребенка могут возрасти: что известно

Фото: новорожденный (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №12184, целью которого является увеличение выплат при рождении ребенка, привязав их к актуальному прожиточному минимуму для детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

По действующим правилам, родители получают единовременную помощь на уровне 41 280 гривен, сумма которой не изменялась с 2014 года. То есть ежемесячно они получают по 860 гривен.

По мнению Гончаренко, эти выплаты не покрывают минимальные потребности ребенка сегодня.

Он также отметил, что с 2014 года минимальная зарплата выросла в 6,5 раз, тогда как сумма пособия осталась неизменной.

"Я регистрировал петицию, чтобы выплаты были увеличены. Всем безразлично. Но хотят, чтобы как-то улучшалась демографическая ситуация. Выплаты на ребенка не покрывают даже около реальных потребностей, учитывая стремительный рост цен и минимальной зарплаты, которая увеличилась почти в 6,5 раз", – объяснил депутат.

Гончаренко в своем законопроекте предлагает новый подход: единовременную выплату в размере 25 прожиточных минимумов (73 000 грн) и ежемесячные выплаты в течение трех лет, которые составляют 105 прожиточных минимумов (306 600 грн) на ребенка соответствующего возраста.

По его мнению, изменение подхода необходимо для стимулирования демографического роста и учета экономических реалий в Украине сегодня.

Напомним, ранее заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью РБК-Украина объяснил, чем угрожает ситуация с рождаемостью в Украине.

Также мы рассказывали о том, как зарегистрировать факт рождения ребенка, в том числе в случае, если он родился на ВТО.

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