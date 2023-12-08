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Выплаты и жилье. Еще одна страна Европы ужесточит условия для украинских беженцев

Фото: Украинские беженцы в Норвегии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Норвегии ужесточает условия помощи украинским беженцам, чтобы сделать страну менее привлекательной для убежища. Изменятся правила предоставления жилья, выплат и поездок в Украину.

Пересмотр правил помощи связан с большой разницей с условиями для украинцев в соседних странах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nrk.no.

Чтобы снизить поток новых беженцев, правительство изменит правила предоставления жилья. В частности, новоприбывшие смогут обращаться только в Национальный центр приема в муниципалитете Роде. Если люди отправятся в другие регионы, им не предоставят жилье и транспорт.

"У нас по-прежнему будут щедрые условия, но мы откажемся от использования самых дорогих и гостиниц", – отметила министр юстиции Эмили Энгер Мель.

Впоследствии украинцев планируют размещать в обычных центрах приема беженцев.

Планируется отменить выплаты для детей, проживших в стране 12 месяцев, которые выплачивают задним числом после продления вида на жительство. Их заменят постоянным пособием на ребенка со второго года обучения. Переходные условия для семей, прибывших в Норвегию до введения изменений, в правительстве еще согласовываются.

Среди других изменений – усиление контроля за поездками в Украину, чтобы люди с защитой оставались в Норвегии. Вид на жительство смогут аннулировать, если поездка будет противоречить правилам. Поехать домой можно будет по уважительной причине.

Поток украинцев в Норвегию за последние два месяца был на 50% больше, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию. В августе выплаты для украинских беженцев в Норвегии были вдвое выше, чем в Дании, и в 2-4 раза выше, чем в Швеции.

В то же время уровень трудоустройства украинцев в Норвегии низкий – с августа по октябрь доля работающих уменьшилась с 19,3% до 18,1%. При этом в Дании официально трудоустроены 56% украинцев со временной защитой.

Тем временем правительство Ирландии готовит изменения в программе убежища, чтобы снизить поток украинских беженцев. Оплату за жилье и сокращение выплат могут ввести до конца года.

Также правительство Норвегии планирует изменить программу приема украинцев, чтобы быстрее интегрировать их в рынок труда. Предлагается совмещать обучение с работой.

Напомним, мы писали, какие выплаты получают украинские беженцы в Европе. В Норвегии выплаты составляют примерно 650 евро на взрослого и 250-350 евро на каждого ребенка. Во время обучения на интеграционных курсах – около 1400 евро в месяц.

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виплатиНорвегияЖилье