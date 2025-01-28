Выплаты на детей и новая субсидия. Какие изменения ждут переселенцев с 1 февраля

Переселенцы в Украине смогут оформить новую помощь - субсидию на аренду жилья. Кроме того, правительство расширило программу зимних выплат на детей, в том числе и из категории ВПЛ.
Какие изменения ждут переселенцев с 1 февраля - в материале РБК-Украина.
Кабинет министров 21 января сообщил о расширении программы денежной помощи "Теплая зима". В рамках программы украинцы из категории малообеспеченных семей и семей ВПЛ могут получить выплату на каждого ребенка. Размер такой единовременной помощи составляет 6500 гривен.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в декабре 2024 года почти 600 тысяч украинцев получили помощь по этой программе.
По словам главы правительства, семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь. Эти средства они смогут потратить на самые насущные потребности, в частности на теплые вещи для детей.
В Украине начали новую программу государственной поддержки для ВПЛ - субсидия на аренду жилья. Подача заявок стартует 29 января. Будет назначаться она по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, которые больше всего нуждаются в финансовой помощи.
Субсидию на аренду жилья смогут получить внутренне перемещенные лица, которые:
Такая субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:
При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
Оформить субсидию на аренду жилья можно офлайн - в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда или центре предоставления административных услуг. Или же это можно сделать онлайн через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, она должна быть и у владельца жилья, и у ВПЛ).
Какие документы будут необходимы?
Документы подаются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Но, если владелец жилья проживает в другом регионе или за границей, можно воспользоваться электронной формой подачи документов через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.
Кроме того, подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как переселенцам оформить выплаты на проживание.
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