Выплата пенсий без границ: Кабмин изменил правила для всех украинцев

Кабинет министров установил единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на временно оккупированных территориях (ВОТ) и за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Как отмечается в сообщении, раньше люди, которые получили справку ВПО до 24 февраля 2022 года, и граждане, которые выехали за границу после этой даты или проживают на ВОТ, имели отдельный алгоритм получения пенсий. Это затрудняло получение средств.

"Отныне такие пенсионеры могут получить свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только Ощадбанка, как было до этого", - говорится в сообщении.

Также установлено, что для получения пенсий граждане, временно проживающие за рубежом или на ВОТ, должны раз в год проходить физическую идентификацию. Прохождение физической идентификации должно происходить ежегодно до 31 декабря.

Кроме того, если пенсионеры проживают на ВОТ, они должны осуществлять минимум одну финансовую операцию на своем счете каждые шесть месяцев при условии, если в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.

Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной территории Украины (например, на ВОТ или за рубежом) - жив, и средства пенсии со своей карты получает именно он, пояснили в министерстве.

В Минсоцполитики обращают внимание на то, что выплата пенсий гражданам на ВОТ и тем, которые выехали с ВОТ, происходит при условии подтверждения информации о неполучении пенсии от РФ. Для этого необходимо написать заявление на ПФУ в произвольной форме о неполучении пенсии от РФ, и подать в Пенсионный фонд Украины.

Пенсионеры в Украине

Напомним, количество пенсионеров в Украине на 1 января 2025 года составляло 10,344 млн человек. Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту - 72,59%

по инвалидности - 15,21%

в случае потери кормильца - 6,51%

за выслугу лет - 5,12%

социальные пенсии - 0,53%

пожизненное содержание судей - 0,04%.

Средний размер пенсии за 2024 год вырос на 403,8 гривны или на 7,5% до 5 789,05 гривен. Инфляция за 2024 год составила 12%.