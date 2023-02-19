ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выплата на похороны пенсионера: какой размер помощи и какие документы нужны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 09:23
Выплата на похороны пенсионера: какой размер помощи и какие документы нужны Фото: пособие на похороны пенсионера выплачивается в размере двух пенсий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В случае смерти пенсионера пособие на похороны выплачивается лицам, совершившим погребение. Размер пособия зависит от закона, согласно которому была назначена пенсия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Так, если пенсионер получал пенсию по закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", то пособие выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (кроме лиц, захоронение которых проведено за счет государственного бюджета).

Для тех, кому пенсия была назначена в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другими законами, размер пособия - две пенсии, получаемые пенсионером на момент смерти.

Пособие выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий банковский счет лица, осуществлявшего погребение.

Если у получателя отсутствует текущий банковский счет, то выплата производится через международную платежную систему "Быстрая копейка": заявитель в любом отделении Ощадбанка может получить средства, обратившись с паспортом и идентификационным кодом.

Человеку, который обращается за помощью, нужно подать следующие документы:

  • паспорт и идентификационный код;
  • заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справку о смерти пенсионера;
  • реквизиты своего текущего банковского счёта.

Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача выписок и справок, определенных в украинском правовом поле, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или ином документе, легализованном в соответствии с законодательством.

Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается во времени.

Для получения помощи необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Перечень сервисных центров.

Напомним, по данным ПФУ, по состоянию на 1 января пенсии в Украине получал 10 687 921 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 153 196 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Пенсия в Украине
NEWS
ВСУ контратакуют у Кременной, а враг продвинулся севернее Бахмута: карты боев ISW
ВСУ контратакуют у Кременной, а враг продвинулся севернее Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет