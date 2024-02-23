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Выплата долгов "зеленым" инвесторам позволит государству получить доходы в будущем, - участник рынка

Фото: выплата долгов "зеленым" инвесторам позволит государству получить доходы в будущем (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Существующие долги в области возобновляемой энергетики Украины усугубляют инвестиционный климат в государстве, взаимодействие компаний с иностранными банками, а также сокращают налоговые отчисления в бюджеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Галс Агро" Сергея Кравчука.

"Долги есть по всем предприятиям ВИЭ. Неполученная выручка влечет непогашение кредитов банкам, уменьшение генерации, уменьшение налоговой базы, рабочих мест, а также отсутствие новых инвестиций и развития», - сказал он.

По его словам, это нужно понимать и построить здоровую систему расчетов, основанную на реальных рыночных механизмах, а не на системе искусственных ограничений.

Также он рассказал, что задолженность перед его компанией в начале года составляла 140 млн грн.

"Сейчас еще добавилось около 30 млн за энергию, выработанную с конца января. Треть нашей годовой выработки", - отметил Кравчук.

Как сообщалось, отрасль возобновляемой энергетики в Украине нуждается в полном погашении старых долгов за 2022-2023 годы и мер от государства, чтобы они не накапливались в дальнейшем, считает Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики

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