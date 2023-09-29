Выплата долгов "Энергоатомом" улучшит финансовое состояние энергетики, - Кудрицкий

"У того же "Энергоатома" (есть планы, - ред.) начать наконец-то в полной мере рассчитываться по тем компенсациям, которые он должен осуществлять в рамках ПСО по населению. И это должно остановить наращивание долгов на рынке в разных сегментах. Например, в таких как наш тариф на передачу за транспортировку электроэнергии", - сказал Кудрицкий.

"Проблема действительно огромна и она действительно сильно мешает подготовке к зиме, потому что финансирование - это такой значимый фактор, который негативно влияет на способность всех энергокомпаний проводить ремонты, восстанавливать оборудование и т.д.", - добавил руководитель "Укрэнерго".

При этом он отметил, что перед Укрэнерго тоже есть задолженность со стороны участников рынка.

"Нам должны участники рынка более 60 млрд грн. Мы должны меньшую сумму - около 50 млрд грн за счет того, что мы, привлекая гранты и финансовую поддержку от международных доноров. Были способны определенные свои долги по сути рефинансировать, использовав кредитные грантовые ресурсы, чтобы рассчитаться немного по своим долгам, но нам все еще задолжали 60 млрд", - сообщил Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" за сентябрь уменьшил задолженность за 2022 год более чем на 4 млрд грн. Также компания оплатила ГП "Гарантированный покупатель" 9,1 млрд грн, что составляет 100% авансовых платежей прогнозной стоимости услуги ПСО за сентябрь 2023 года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.