RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На случай блэкаута. В Киеве создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи

Фото: в Киеве создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Киева создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи во время блэкаута. Сейчас как можно большее количество вышек пытаются обеспечить генераторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

"Руководством города вместе с операторами мобильной связи такой алгоритм создан, бесперебойной работы на случай блэкаута. Мы стараемся как можно больше станций мобильной связи снабдить генераторами. В свою очередь, это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев", - отметил Попко.

По его словам, в райгосадминистрациях и больницах столицы также планируют разместить около 40 Starlink. При этом существует сеть оптоволоконных линий, часть которых продолжит работу даже при блэкауте. Их работу обеспечат в половине "пунктов несокрушимости", там будет вай-фай.

Напомним, ранее стало известно, что после российской ракетной атаки 23 ноября на объекты украинской энергетической инфраструктуры в Киеве и почти всех областях Украины наблюдались проблемы со связью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЭлектроэнергия