В случае затяжной войны летом 2025 года РФ столкнется с дилеммой. Буданов дал объяснение

По его словам, с мобилизацией в России не все так просто - проблемы с человеческим ресурсом начались около трех месяцев назад, хотя этот момент не всем известен.

"Сейчас Минобороны РФ пытается исправить положение (с мобилизацией, - ред). Враг понимает - если продолжится затяжная война, то не позднее чем летом 2025 года Россия столкнется с дилеммой: либо останавливать это все, либо объявлять повторную масштабную мобилизацию. Тянуть враг будет до последнего. Потому что, по мнению руководства РФ, масштабная мобилизация может серьезно поколебать политическую ситуацию", - говорит он.

Глава ГУР напомнил, что до этого в России с мобилизацией не было никаких проблем - в начале полномасштабной войны враг объявил частичную мобилизацию.

"Далее начали предлагать людям большие суммы денег. Но таким образом им удалось мобилизовать недостаточно. Все остальные уходили на войну из зон, добровольцами или со срочной службы людей сразу переводили в контрактники. Подумайте, почему враг постоянно повышает уровень единовременной денежной выплаты за подписание контракта? Суммы дошли, в зависимости от региона, уже до 2 млн российских рублей. Это огромные деньги для России", - констатирует разведчик.

Ответ, по мнению Буднова, очевиден - поток добровольцев катастрофически уменьшается.

"И в последние месяцы армия РФ впервые столкнулась с кадровым недобором. У России есть план по мобилизации, и согласно ему зафиксировано почти 10% недобора", - резюмировал он.