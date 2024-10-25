На случай победы. Республиканцы готовят план на первые 100 дней Трампа, - The Hill

Республиканцы в Конгрессе уже разрабатывают программу для Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. План действий рассчитан на первые 100 дней президентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Источники издания отмечают, что республиканцы в Сенате и Палате представителей ожидают, что смогут контролировать Белый дом и Конгресс после выборов, поэтому "накрывают стол".

Лидеры республиканцев в обеих палатах составляют программу на первые 100 дней пребывания Дональда Трампа на должности. Они ожидают быстро перейти к согласованию бюджета, предусматривающего обещание сократить налоги на триллионы долларов.

В Республиканской партии рассматривают возможность финансирования новой крупной инициативы по безопасности границ, включающей завершение строительства стены Трампа, и, возможно, прекращение финансирования тех частей правительства, которые, как утверждают союзники Трампа, стали "вооруженными" во время каденции Байдена.

Как пишет The Hill, главным приоритетом республиканцев будет продолжение действия закона о сокращении налогов, знакового законодательного достижения Трампа до окончания срока его действия в конце 2025 года.

Недавно помощники ключевых республиканцев, в частности, лидера республиканцев в Сенате Митча Макконела, лидера республиканцев в Палате представителей Стива Скализа и спикера Майка Джонсона проводили встречу по этому поводу.

Известно, что Джонсон часто контактировал с Трампом в последние месяцы, а Скализ говорил, что общался с экс-президентом о его приоритетах на 2025 год.