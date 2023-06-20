Винус Уильямс повторила победный рекорд теннисного тура

43-летняя теннисистка с победы стартовала на травяном турнире в Бирмингеме. В трех сетах представительница США одолела итальянку Камилу Джорджи из топ-50 мирового рейтинга (7:6, 4:6, 7:6).

Уильямс-старшая одержала первую победу после возобновления выступлений в июне. Отчетный поединок стал вторым для американки на нынешней траве. На минувшей неделе она вылетела от швейцарки Наэф в нидерландском Хертогенбосе.

Победа в 43-летнем возрасте позволила Уильямс встать в один ряд с Мартиной Навратиловой и Кимико Дате. Лишь чешка и японка в XXI веке одерживали победы на уровне Женской теннисной ассоциации после 43-го дня рождения. В следующем раунде Уильямс-старшая встретится с победительницей противостояния Носкова – Остапенко.

Кто такая Винус Уильямс

Уроженка Калифорнии в тур попала в 14 лет. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1997 году и сразу дошла до финала US Open.

Пик карьеры пришелся на начало 2000-х. Тогда завоевала 5 титулов на Уимблдоне и дважды триумфовала на Открытом чемпионате США. Выиграла "золото" Олимпиады в Сиднее и победила на WTA Finals-2008. Еще 14 титулов серии "Грэнд Слэм" взяла в парном разряде.

В общей сложности завоевала 49 индивидуальных титулов. Старшая сестра Серены Уильямс – сильнейшей теннисистки первой четверти XXI века.