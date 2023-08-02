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Винус Уильямс получила приглашение на US Open и еще два турнира

Фото: Винус Уильямс дважды побеждала на US Open (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Женская теннисная ассоциация анонсировала участие культовой американки Винус Уильямс в последнем турнире серии "Грэнд Слэм" этого года – Открытом чемпионате США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

43-летняя теннисистка выступит минимум на трех турнирах в Северной Америке. Перед US Open она приедет на два "тысячника" WTA.

Уильямс-старшая получила уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата США. Американка будет стартовать в 1/64 финала мэйджора, который состоится 28 августа-10 сентября. В US Open запланированы выступления в Монреале и Цинциннати.

В этом году Винус Уильямс провела всего 6 поединков в одиночном разряде. На старте Уимблдонского турнира звездная американка уступила украинке Свитолиной (4:6, 3:6). На Открытом чемпионате США опытная теннисистка побеждала дважды подряд (2000, 2001).

Кто такая Винус Уильямс

Уроженка Калифорнии в тур попала в 14 лет. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1997 году и сразу дошла до финала US Open.

Пик карьеры пришелся на начало 2000-х. Тогда завоевала 5 титулов на Уимблдоне и дважды триумфовала на Открытом чемпионате США. Выиграла "золото" Олимпиады в Сиднее и победила на WTA Finals-2008. Еще 14 титулов серии "Грэнд Слэм" взяла в парном разряде.

В общей сложности завоевала 49 индивидуальных титулов. Старшая сестра Серены Уильямс – сильнейшей теннисистки первой четверти XXI века.

К слову, ранее Винус Уильямс повторила возрастное достижение в женском туре.

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