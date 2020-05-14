У Виноградові обвалилася будівля кінотеатру, є загиблий

Обрушилася будівля недіючого кінотеатру
У Виноградові Закарпатської області обвалилася будівля кінотеатру, в результаті загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що у Виноградові у ході демонтажу будівлі недіючого кінотеатру стався обвал стіни і двох плит перекриття, в результаті чого під завалом опинилися дві особи.
Рятувальники розібрали завали і вивільнили одного потерпілого, його передали медикам в задовільному стані.
"О 17:15 тіло другої особи деблоковано з-під завалу, медпрацівниками констатовано смерть", - йдеться в повідомленні.
Фото: місце обвалення кінотеатру (mukachevo.net)
Нагадаємо, раніше в Одесі обвалився багатоквартирний житловий будинок на Польському узвозі. В результаті інциденту жертв і постраждалих немає, більше 20 мешканців евакуювали.
До цього в Запоріжжі обрушився перший поверх багатоквартирного будинку. Подія також обійшлася без жертв, рятувальники евакуювали 15 людей, інші мешканці покинули аварійну будівлю самостійно.