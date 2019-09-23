Винні аксесуари для справжніх цінителів благородних вин

Вино - улюблений напій для багатьох, і він вимагає до себе трепетного відношення і прямування деяким традиціям, інакше гармонія буде порушена, а урочистість моменту насупиться. Саме тому важливо використовувати спеціальні винні аксесуари, щоб отримати справжнє задоволення в процесі дегустації винного напою.

Аксесуари для вина - must have для винного гурмана

Якість вина залежить від безлічі факторів, таких як сорт винограду, рік врожаю, клімат, склад грунту, зрілість вина, і досвід винороба. Щоб оцінити результат праці старанних виноробів, потрібно знати деякі правила вживання червоних вин.

Щоб червоне вино «відкрилося» і був доступний повний букет і смак вина, потрібно, щоб танін у складі вина з'єднався з киснем, тоді можна відчути повний аромат і чудовий смак червоного вина. Для цього справжньому любителю вин потрібно мати в арсеналі деякі спеціальні прилади. Винні аксесуари підвищують статус прийому гостей, адже благородними винними аксесуарами користуватися завжди красиво і приємно.

Ось основні аксесуари для вина, які підтримують винну культуру:

Декантер. Являє собою спеціальний посудина, призначена для того, щоб вино максимально просякнув киснем і «відкрилося». Декантер виглядає оригінально і створює на столі яскравий естетичний ефект. Кришталевий декан тер використовується виключно для подачі та розливу вина по келихах.

Винний штопор. Існують ручні механічні штопори, а також електричні штопори. Сьогодні в моді електричний штопор, який дозволяє без зайвих зусиль відкрити пляшку вина і при цьому зберегти пробку. Электроштопоры працюють як на батарейках, так і на акумуляторі. Можна знайти сучасні моделі штопорів з USB зарядкою.

Якщо ви використовуєте штопор в рідкісних випадках, то доцільно зупинити свій вибір на виробі на батарейках, якщо п'єте вино частенько – купіть штопор акумуляторний.

Фунель (лійка для вина). Використовується для розливання вина по стінках декантера або келиха, щоб вино «відкрилося» буквально під час переливання в декантер.

Консерватор вина. Це ще один корисний аксесуар з вакуумними пробками і спеціальним насосом. Консерватор збереже вино у відкритій пляшці без холодильника, це допомагає зберегти початковий повноцінний букет і смак вина тривалий час.

Охолоджувач пляшки. Цей аксесуар призначений більше для білого вина і шампанського. В якості охолоджувача застосовують кілька видів аксесуарів:

- відерце для пляшок, в яке попередньо насипають лід. Відерце може вміщати від однієї до кількох пляшок, існують настільні і підлогові відерця, які надають важливість заходу;

- охолоджуючий чохол для пляшки зі спеціальним теплоємний гелем для охолодження напою: чохол попередньо поміщають в морозильну камеру, а потім надягають на пляшку;

- охолоджувальні камені, вони бувають з натурального каменю (американський «мильний камінь, мармур, граніт), а також з нержавіючої сталі з гелем всередині (у вигляді куль, овалів і кубиків)

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