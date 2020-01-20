У Вінницькій області зафіксували спалах пташиного грипу

У Вінницькій області ввели карантин у зв'язку зі спалахом пташиного грипу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Госпродпотребслужбы.

Повідомляється, що загибель птахів була зафіксована 18 січня на території ТОВ "Хутір" у селі Бугаков Немирівського району. Для з'ясування обставин були введені карантинні обмеження на 72 години.

"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 19.01.2020 встановлений діагноз на грип птиці. За попередньою інформацією в ТОВ "Хутір" на 01.01.2020 містилося близько 98 тис. голів птиці яєчного напрямку", - зазначили в Госпродпотребслужбе.

Сьогодні, 20 січня, заплановано засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, рішенням якої буде затверджено план з ліквідації захворювання, визначені межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду. На даний момент проводяться дії щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника пташиного грипу.

Раніше РБК-Україна писало, що два спалахи пташиного грипу зафіксували у Польщі. В результаті грипу птиці, планували відправити понад 100 тисяч птахів.

Нагадаємо, у 2017 році в Україні був зафіксований потужний спалах вірусу пташиного грипу. Тоді Молдова заборонила ввезення на територію країни м'яса птиці з України.