У Вінницькій області в результаті пожежі загинули двоє дітей

Дівчатка віком 2 роки та дев’ять місяців отруїлися продуктами горіння

В Винницкой области в селе Васильевка в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По предварительной информации, причина смерти девочек в возрасте 2 года и девять месяцев - отравление продуктами горения.

Отмечается, что сообщение поступило в полицию 8 января около 14:00 часов от дежурного диспетчера ГУ ГСЧС.

Начальник Тывровского отделения полиции Анатолий Присяжнюк рассказал, что предварительно установлено, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама ушла в магазин. Когда вернулась, то обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни.

Фото: на месте пожара

По факту следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Напомним, во Львовской области в городе Дрогобыч 8 февраля в 4:00 ликвидировали пожар в общежитии, которое принадлежит Дрогобычскому профессионально-политехническому лицею.