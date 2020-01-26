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У Вінницькій області сталася ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 11:44
У Вінницькій області сталася ДТП, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Троє людей отримали травми різної тяжкості

У суботу, 25 січня, поблизу села Ксаверівка у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

За даними рятувальників, ввечері суботи у Вінницькому районі зіткнулися легкові автомобілі Scoda Octavia та Mitsubishi Galant. Співробітники рятувальної служби забезпечили розрізання окремих елементів автомобілів та від'єднання живлення.

Зазначається, що в результаті автомобільної пригоди 3 людини отримали травми різної тяжкості. Всіх постраждалих було госпіталізовано.

У Вінницькій області сталася ДТП, є постраждалі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на Броварському проспекті сталася смертельна автомобільна аварія. В результаті зіткнення автомобілів Renault та Kia Sportage загинула жінка. Ще трьох людей з KIA госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.

Також РБК-Україна писало, що у Білій Церкві ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

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