У Вінницькій області перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі

У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса, п'ять чоловік отримали пошкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Вінницькій області.

Повідомляється, що ДТП сталося 25 листопада близько 6 ранку на автодорозі Тульчин-Кирнасівка, поблизу міста Туличин.

"За попередньою інформацією, водій автобуса "Isuzu" сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. В результаті ДТП водій і четверо пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в районну лікарню", - повідомили правоохоронці.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Хмельницькій області рейсовий автобус зіткнувся з двома легковими автомобілями. На момент ДТП в автобусі перебували 50 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Всього в ДТП отримали травми дві людини.

Також повідомлялося, що в Одеській області легковик врізався у припарковану вантажівку. В результаті аварії загинув водій легкового автомобіля.