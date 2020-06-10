У Вінницькій області відремонтують міжнародну трасу в рамках "Великого будівництва", - Голик

У Вінницькій області триває будівництво і ремонт автомобільних доріг в рамках програми "Велике будівництво". До кінця року буде повністю доведено до ладу ділянку траси міжнародного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький – Знам'янка.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, масштабні роботи тривають зараз в районі села Гайсин. Загальна довжина ділянки траси у Вінницькій області складає 184,3 км і пов'язує Літинський, Вінницький, Немирівський і Гайсинський райони.

Ремонт цієї траси визнаний пріоритетним, оскільки вона має велике значення для бізнесу і логістики і входить в проект Go Highway, з'єднуючи польські порти в Гданську з портами в Одесі, Миколаєві і Херсоні.

Крім того, у Вінницькій області ремонтують місцеві дороги загального значення. На дорозі Про-02-03-05 Вороновиця - Тиврів – Шаргород ремонтують 40-50 км, а на 65 км проводять реконструкцію мосту.

Всього згідно з ініційованою президентом Володимиром Зеленським програмі в 2020 році буде збудовано та відремонтовано 6,5 тис. км автомобільних доріг.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомляв, що в Луганській області у липні буде повністю завершено ремонт траси Станиця Луганська – Сєвєродонецьк.