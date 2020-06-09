Ремонт траси Станиця Луганська-Сєвєродонецьк буде закінчено вже в липні, - Голик

Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Ремонтом ключовою для Луганської області дороги реалізація програми, ініційованої президентом не обмежується

Інспекційна поїздка по трасі Станиця Луганська-Сєвєродонецьк показала, що ремонтні роботи на цьому об'єкті "Великого будівництва" будуть завершені вже в липні.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Проїхали всю трасу від Сєвєродонецька до Станиці Луганської та назад. Побачене радує. Напрямок перетворюється в нормальну трасу", - пише Голик.

За його словами, на відео чітко видно зміни, що відбуваються на трасі, загальна протяжність якої складає 128 км.

"Дорога від Сєвєродонецька до Новоайдару. Ще шість тижнів тому тут було вбите нічого замість дороги. Через шість тижнів тут вже дорога. А через шість тижнів буде ще краще", - додав Голик.

Ремонтом ключовою для Луганської області дороги реалізація програми, ініційованої президентом не обмежується, додав він.

"Як і було обіцяно, в липні траса буде готова. Але це не останній напрям в рідній Луганській області, яке в цьому році буде перетворено в ідеальну дорогу", - зазначив Голик.

Нагадаємо, рішення відремонтувати трасу Станиця Луганська-Сєвєродонецьк було прийнято президентом Володимиром Зеленським у листопаді минулого року після відкриття відновленого мосту на КПВВ Станиця Луганська.

Очікується, що безпосередні дорожні роботи, не рахуючи підготовчих документальних процедур, будуть закінчені за рекордні три місяці. Зараз ремонт траси проходить без вихідних і нерідко цілодобово.

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Автор: РБК-Україна