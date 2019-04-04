У Вінницькій області після монетизації субсидій зросли борги за газ

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Органи соцзахисту повинні припинити нарахування субсидії в разі виникнення заборгованості на суму понад 340 гривень

На кінець березня 2019 року заборгованість клієнтів "Вінницягаз Збут" за спожитий газ досягла 825 млн гривень. Досі не розрахувалися за лютий близько 11,4% одержувачів монетизованої субсидії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що боржники ризикують залишитися без державної допомоги, адже органи соцзахисту повинні припинити нарахування субсидії в разі виникнення заборгованості на суму понад 340 гривень.

"Рівень розрахунків населення за спожитий у лютому природний газ знизився в порівнянні з січнем і склав лише 61,3%. Побутові споживачі, які не мають пільг і субсидій, заборгували підприємству на 1 квітня 2019 року 774 млн гривень. Це на 16 млн гривень більше, ніж на 1 березня", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, майже чверть боржників з числа побутових споживачів становлять субсидіанти. У компанії таку тенденцію пов'язують з перехідним періодом в процесі монетизації субсидії.

"За станом на 31 березня 2019 року за спожитий у лютому газ розрахувалися 88,6% субсидиантов. Компанія з розумінням поставилася до затримок оплати за лютий у березні через перехідний етап до монетизації субсидії. Однак, 11,4% або 17,8 тис. споживачів даної категорії все ж ризикують втратити державну допомогу через затримку в оплаті отриманими "на руки" засобами", - каже директор "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Компанія схвалює монетизацію субсидій, як необхідний крок для демонополізації та створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. Однак, за словами прес-служби, одержувачі монетизованої субсидії повинні чітко дотримуватися платіжної дисципліни, щоб виправдати довіру держави, не допустити боргів і не втратити державну підтримку в подальшому.

"Вінницягаз Збут" з початку поточного року вже розіслано понад 50 тис. повідомлень боржникам про припинення газопостачання. З метою недопущення надзвичайних заходів ТОВ "Вінницягаз Збут" пропонує своїм клієнтам укласти договір реструктуризації боргу з складанням графіка оплати. У разі непогашення боргу компанія змушена буде дати доручення оператору ГРМ припинити поставки блакитного палива таким споживачам і почати процедуру стягнення заборгованості в судовому порядку", - йдеться в повідомленні.