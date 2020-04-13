У Вінницькій області коронавірус виявили у 26 медиків за добу

У Вінницькій області за добу коронавірус підтвердився у 26 медичних працівників. Про це передає Калинівська райдержадміністрація.

Зазначається, що станом на 12 квітня у Калинівському районі зафіксовано 34 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Із них 26 - серед медиків. Однак усі вони не є співробіниками інфекційного відділення.

"Переважна частина хворих знаходяться на самоізоляції вдома. Перша пацієнтка, у якої виявили хворобу, перебуває у важкому стані", - уточнили в адміністрації.

Усі можливі контакти хворих та осередок спалаху встановлюються.

У Вінницькій області зареєстовано всього 174 випадки інфікування, 8 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, у Україні кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 зросла до 2777 осіб. Зранку 12 квітня було зафіксовано 83 летальних випадки, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.