У Вінницькій області судитимуть офіцера з РФ за спробу підкупу прикордонника

У Вінницькій області судитимуть російського офіцера за спробу підкупу прикордонника. Йому загрожує штраф або позбавлення волі до 4 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ГПСУ).

Як зазначається, затриманий має подвійне громадянство Молдови та РФ, а також звання лейтенанта запасу збройних сил Росії. Його затримали при спробі підкупу в районі відповідальності Могилів-Подільського прикордонного загону.

"Затриманий мав намір за хабар вирішити питання проїзду через український кордон двох пасажирських автобусів з Росії. Після невдалої спроби підкупити українського прикордонника, злочинець затриманий військовою прокуратурою Вінницького гарнізону, предмет злочину - 50 тисяч російських рублів вилучено", - йдеться в повідомленні.

Відкрито справу за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання затриманому у вигляді штрафу від 500 до 750 (8500-12750 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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