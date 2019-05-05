У Вінницькій обл. зіткнулися легкові автомобілі, є загиблі

У Вінницькій області на автодорозі Житомир-Могилів-Подільський сталося зіткнення двох легкових автомобілі, в результаті чого загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода сталася 5 травня близько 05:00. Автомобіль Mazda, рухаючись у бік Вінниці, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Fiat Doblo.

Зазначається, що в результаті інциденту загинули двоє пасажирів Mazda та двоє пасажирів автомобіля Fiat Doblo. Обидва водії отримали поранення та у важкому стані були госпіталізовані.

Наразі усі обставини та причини ДТП з'ясовуються. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає ув'язнення до 10 років.

збив двох пішоходів, в результаті чого один з них загинув. Курсант не впорався з керуванням і врізався в припаркований вздовж дороги автомобіль, після чого його машину відкинуло на зустрічну смугу, на якій перебували пішоходи. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області курсант університету внутрішніх справ на автомобілі, в результаті чого один з них загинув. Курсант не впорався з керуванням і врізався в припаркований вздовж дороги автомобіль, після чого його машину відкинуло на зустрічну смугу, на якій перебували пішоходи.

Раніше, у Краматорську Донецької області автомобіль з військовими протаранив маршрутку, в результаті інциденту загинув один з військовослужбовців. Також повідомлялося про двох постраждалих у цій аварії.