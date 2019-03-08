В Вінницькій обл. правоохоронці вилучили понад тонну контрафактного алкоголю

Правоохоронці встановлюють власників контрафактної продукції

В селе Кременное Могилев-Подольского района Винницкой области правоохранители обнаружили у местной жительницы более тонны фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для его приготовления и разлива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский сообщил, что во время проведения профилактических мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и реализации алкогольных напитков контрафактный товар был обнаружен на территории собственности 80-летней местной жительницы района. Правоохранители обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапаки с водкой и коньяком мировых брендов, а также оборудование и тару для фасовки алкогольных изделий.

"Общий объем обнаруженного спиртного составляет около 1200 литров", - сообщил Жучковский.

Сама женщина заявила, что помещение в котором производился контрафактный алкоголь она сдавала в аренду местным жителям. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают местных жителей, которые снимали жилье у женщины.

"В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Фото: изъятый контрафактный алкоголь (npu.gov.ua)

Напомним, на Донбассе разоблачили контрафакт алкоголя на 1 млн долларов. В ходе проведения санкционированных обысков складских помещений в Бахмуте и Краматорске года было обнаружено и изъято принадлежностей (линия) по розливу и упаковке фальсифицированных алкогольных изделий.