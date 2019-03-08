В Вінницькій обл. правоохоронці вилучили понад тонну контрафактного алкоголю

Фото: вилучений контрафактний алкоголь (npu.gov.ua)

Правоохоронці встановлюють власників контрафактної продукції

В селі Кремінне Могилів-Подільського району Вінницької області правоохоронці виявили у місцевої жительки понад тонну фальсифікованого алкоголю, а також приладдя для його приготування та розливу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Начальник Могилів-Подільського відділу поліції Валерій Жучковський повідомив, що під час проведення профілактичних заходів по протидії незаконному виготовленню та реалізації алкогольних напоїв контрафактний товар було виявлено на території власності 80-річної місцевої жительки району. Правоохоронці виявили каністри зі спиртом невідомого походження, тетрапаки з горілкою й коньяком світових брендів, а також обладнання та тару для фасування алкогольних виробів.

"Загальний об’єм виявленого спиртного становить близько 1200 літрів", - повідомив Жучковський.

Сама жінка заявила, що приміщення в якому вироблявся контрафактний алкоголь вона здавала в оренду місцевим жителям. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють місцевих жителів, які винаймали житло у жінки.

"В діях правопорушників вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Фото: вилучений контрафактний алкоголь (npu.gov.ua)

Нагадаємо, на Донбасі викрили контрафакт алкоголю на 1 млн доларів. В ході проведення санкціонованих обшуків складських приміщень в Бахмуті та Краматорську року було виявлене та вилучене приладдя (лінія) з розливу та упакуванню фальсифікованих алкогольних виробів.