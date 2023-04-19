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В Винницком районе завтра возможен сильный взрыв: названа причина

Фото: взрывы на Писаревском месторождении мигматитов в Винницком районе ожидаются 20 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Винницкого района предупреждают о запланированных взрывах на Писаревском месторождении мигматитов в четверг, 20 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий горсовет.

"Массовый взрыв с целью измельчения скальных пород будет проведен в промежутке времени между 09:00 и 17:00 часами", - говорится в сообщении.

Как рассказали в горсовете, работы будут производиться для обеспечения производства гранитной продукции ООО "Винницкое карьероуправление".

В ОВА просят принять эту информацию во внимание и сохранять спокойствие.

Как сообщалось, сегодня, 19 апреля, жители Киева и области могут слышать звуки взрывов. Вблизи столицы будут работать саперы.

Напомним, в среду, 19 апреля, раздавались взрывы и в Херсоне. В регионе воздушную тревогу не объявляли. Позже стало известно, что российская армия снова обстреляла Херсон, на этот раз попав в городской парк автобусов.

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Винницавибухи