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В Винницкой области раздались взрывы

Фото: в Винницкой области раздался взрыв ночью 30 сентября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Винницкой области раздался звук взрыва сегодня ночью, 30 сентября. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В Винницкой области раздался звук взрыва. В ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных беспилотников в ряде регионов, в том числе и в Винницкой области.

"Shahed в Винницкой области, направление движения - Немиров!", - сообщали в Воздушных силах.

Сообщается, что на территории области прозвучали повторные звуки взрывов.

В ОВА подтвердили взрывы в области

Руководитель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов подтвердил атаку на регион и призвал всех жителей находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

"Враг наносит удары с воздуха. Силы обороны и все службы области работают!", - отметил Борзов.

Атаки дронов по Украине

Российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.

Последняя такая атака произошла 28 сентября. Тогда оккупанты использовали 44 беспилотника, 34 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Вражеские дроны во время атаки фиксировались в Одесской и Николаевской областях.

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Винницкая областьВзрыв