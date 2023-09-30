В Винницкой области раздались взрывы

В Винницкой области раздался звук взрыва сегодня ночью, 30 сентября. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
В Винницкой области раздался звук взрыва. В ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге.
Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных беспилотников в ряде регионов, в том числе и в Винницкой области.
"Shahed в Винницкой области, направление движения - Немиров!", - сообщали в Воздушных силах.
Сообщается, что на территории области прозвучали повторные звуки взрывов.
В ОВА подтвердили взрывы в области
Руководитель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов подтвердил атаку на регион и призвал всех жителей находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
"Враг наносит удары с воздуха. Силы обороны и все службы области работают!", - отметил Борзов.
Российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.
Последняя такая атака произошла 28 сентября. Тогда оккупанты использовали 44 беспилотника, 34 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.
Вражеские дроны во время атаки фиксировались в Одесской и Николаевской областях.
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