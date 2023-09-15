В Винницкой области раздался взрыв
В Винницкой области сегодня ночью, 15 сентября, раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"В Винницкой области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что группа вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве Винницкой области двигается в северо-западном направлении.
Жителей призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги или соблюдать правила "двух стен".
Атаки дронов по Украине
Ночью 14 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину 22 "Шахедами". Они двигались в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. Нашим военным удалось уничтожить 17 беспилотников.
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