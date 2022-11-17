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В Винницкой области бывший военный "наводил" ракеты РФ на объекты энергетики

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Винница, Четверг 17 ноября 2022 10:45
В Винницкой области бывший военный "наводил" ракеты РФ на объекты энергетики Фото: СБУ задержала бывшего военного, который "наводил" ракеты РФ на объекты энергетики (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший советский военный передавал россиянам информацию об объектах энергетики в Винницкой области. Он наводил ракетные удары противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Вражеским информатором оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в "режим ожидания".

После начала полномасштабной войны сотрудник ГРУ вышел на агента и попросил "помощь". Шпион тайно снимал украинских военных и передавал врагу через Telegram-канал.

Именно по "наводке" корректировщика россияне планировали нанести серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям Винницкой области.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с российским "куратором". Задержанному объявили подозрение в госизмене (ч. 2. ст. 111).

Напомним, СБУ задержала мобилизованного под Ровно, который собирал данные о военных для РФ в госпитале.

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