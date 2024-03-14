В Винницкой области дрон попал в дом: есть раненые

"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", - сообщил Борзов.

Глава администрации призвал людей находиться в безопасных местах до отбоя, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Атака на Украину

Напомним, РБК-Украина писала, что российские оккупанты сегодня, 14 марта, под вечер снова начали атаковать Украину дронами-камикадзе "Шахед". Их уже заметили в ряде регионов.

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