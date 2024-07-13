В Винницкой области авто слетело в кювет: пятеро пострадавших, почти все подростки

В Винницкой области произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ слетел в кювет и врезался в дерево, пострадали четверо подростков и водитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.
Так, авария произошла 12 июля около 20:30 вблизи села Пеньковка Жмеринского района. По информации правоохранителей, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
"В результате ДТП водитель и четверо его несовершеннолетних пассажиров получили травмы. После оказания медицинской помощи двоих пострадавших отпустили дома", - говорится в сообщении.
В медицинское учреждение попал водитель и двое ребят в возрасте 16 и 17 лет. Еще две пассажирки, в возрасте 15 и 16 лет, в госпитализации не нуждались. Все пострадавшие жители Мурафской общины.
Водитель был трезв. За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Как сообщалось, в начале июня в Винницкой области перевернулся микроавтобус, в котором ехала группа с экскурсии. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых - пятеро подростков.
Кроме того, в конце мая в польском городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Парни, убегая от полиции, на скорости влетели в дерево.
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