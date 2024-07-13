В Винницкой области авто слетело в кювет: пятеро пострадавших, почти все подростки

Так, авария произошла 12 июля около 20:30 вблизи села Пеньковка Жмеринского района. По информации правоохранителей, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

"В результате ДТП водитель и четверо его несовершеннолетних пассажиров получили травмы. После оказания медицинской помощи двоих пострадавших отпустили дома", - говорится в сообщении.

В медицинское учреждение попал водитель и двое ребят в возрасте 16 и 17 лет. Еще две пассажирки, в возрасте 15 и 16 лет, в госпитализации не нуждались. Все пострадавшие жители Мурафской общины.

Водитель был трезв. За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.